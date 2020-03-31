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القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"

بعد تداوُل فيديو له يجاهر فيه بجريمته أثناء سيره بشوارع المحافظة

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.

مهد الذهب عبوة كحول مسكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"
سبق

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:56 AM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:19 AM

القبض على شاب يستعرض بـ"كحول مُسْكر" بـ"مهد الذهب"

بعد تداوُل فيديو له يجاهر فيه بجريمته أثناء سيره بشوارع المحافظة

A A A
فهد الغبيوي - المهد
15
17,669

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب في القبض على قائد سيارة (مواطن شاب)؛ وذلك عقب تداوُل مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بعبوة كحول مُسْكر "خارجي" أثناء سيره ورفيقه بأحد شوارع المحافظة، مجاهرًا بجريمته، وتمت إحالته للجهة المختصة.

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