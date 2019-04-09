جرثومة قاتلة تهدد العالم... الطب عاجز عن مواجهتها

دراسة تكشف أن 45% من المرضى ماتوا خلال 90 يومًا

حذر خبراء من عدوى فطرية قاتلة لا يوجد أي دواء قادر على إيقافها، تجتاح العالم.

ووفق صحيفة "ذا صن"، يمكن للجرثومة المكتشفة حديثًا، والتي تسمى "Candidaauris"، أن تبقى على جلد الأشخاص والأدوات مثل الأثاث والمعدات في المستشفيات، لفترة طويلة، ما يجعلها تنتشر بشكل غير مباشر بين المرضى، وتحديدًا الرضع والمسنين.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء أوضحت الصحيفة أن ما يثير القلق هو قدرة الجرثومة على مقاومة الفئات الرئيسة الثلاث من الأدوية المضادة للفطريات، مما يترك للأطباء خيارات علاجية قليلة.

وانتشرت العدوى في فنزويلا وإسبانيا، كما وصلت إلى بريطانيا في عام 2015، قبل أن يتم الإبلاغ عن 587 حالة في الولايات المتحدة.

وكشفت دراسة أن 45% من المرضى ماتوا خلال 90 يومًا من تشخيص إصابتهم بالعدوى.

وتزداد خطورة العدوى الفطرية الجديدة، بسبب أن حامليها والمرضى بها لا يظهرون أي أعراض، مما يجعلها تنتشر دون علم.

ويعتقد خبراء أن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية وغيرها من العلاجات المضادة للفطريات، تسبب في ظهور "Candida auris".