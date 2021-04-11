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محافظ صامطة يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية

نظمه مكتب التعليم على مسرح الكلية التقنية

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ظهر اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى تعليم جازان، والذي نظمه مكتب تعليم صامطة على مسرح الكلية التقنية في المحافظة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والجهات الداعمة.

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بمحافظ صامطة والضيوف الكرام منوهاً بأهمية المسابقة في تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية.

وأكد أن المسابقة حظيت بتفاعل المجتمع من مختلف الفئات مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات على إبداعاتهم وأعمالهم النوعية والمتميزة.

وثمّن جهود قسم الشؤون التعليمية "بنين_بنات" وكل المدارس التابعة للمكتب في الدعم لتحقيق أهداف المسابقة، مقدماً شكره وتقديره لمحافظ صامطة على رعايته لحفل التكريم ودعمه الدائم وتحفيزه لمنسوبي التعليم بالمحافظة وللمدير العام على ثقته بإسناد التكريم لمكتب تعليم صامطة.

وأشاد الصميلي بدعم شركاء النجاح وأشاد محافظ صامطة بالمسابقة لما لها من أهمية في نجاح عملية التعليم عن بعد والذي انطلق بتوجيهات من القيادة الرشيدة يحفظها الله ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه وبذل مكتب التعليم جهودًا مميزة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى أن عملية التعليم عن بعد تُعد نقلة نوعية وأصبحت ضرورة ملحة، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات ولمنسوبي التعليم على جهودهم المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية بالمحافظة.

شمل التكريم 35 فائزاً وفائزة في مجالات المسابقة التعليم والتثقيف، والإعلام، والتدريب.

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محافظ صامطة يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية
سبق

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ظهر اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى تعليم جازان، والذي نظمه مكتب تعليم صامطة على مسرح الكلية التقنية في المحافظة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والجهات الداعمة.

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بمحافظ صامطة والضيوف الكرام منوهاً بأهمية المسابقة في تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية.

وأكد أن المسابقة حظيت بتفاعل المجتمع من مختلف الفئات مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات على إبداعاتهم وأعمالهم النوعية والمتميزة.

وثمّن جهود قسم الشؤون التعليمية "بنين_بنات" وكل المدارس التابعة للمكتب في الدعم لتحقيق أهداف المسابقة، مقدماً شكره وتقديره لمحافظ صامطة على رعايته لحفل التكريم ودعمه الدائم وتحفيزه لمنسوبي التعليم بالمحافظة وللمدير العام على ثقته بإسناد التكريم لمكتب تعليم صامطة.

وأشاد الصميلي بدعم شركاء النجاح وأشاد محافظ صامطة بالمسابقة لما لها من أهمية في نجاح عملية التعليم عن بعد والذي انطلق بتوجيهات من القيادة الرشيدة يحفظها الله ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه وبذل مكتب التعليم جهودًا مميزة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى أن عملية التعليم عن بعد تُعد نقلة نوعية وأصبحت ضرورة ملحة، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات ولمنسوبي التعليم على جهودهم المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية بالمحافظة.

شمل التكريم 35 فائزاً وفائزة في مجالات المسابقة التعليم والتثقيف، والإعلام، والتدريب.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:38 PM

محافظ صامطة يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية

نظمه مكتب التعليم على مسرح الكلية التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ظهر اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي" الرقمية على مستوى تعليم جازان، والذي نظمه مكتب تعليم صامطة على مسرح الكلية التقنية في المحافظة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والجهات الداعمة.

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بمحافظ صامطة والضيوف الكرام منوهاً بأهمية المسابقة في تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية.

وأكد أن المسابقة حظيت بتفاعل المجتمع من مختلف الفئات مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات على إبداعاتهم وأعمالهم النوعية والمتميزة.

وثمّن جهود قسم الشؤون التعليمية "بنين_بنات" وكل المدارس التابعة للمكتب في الدعم لتحقيق أهداف المسابقة، مقدماً شكره وتقديره لمحافظ صامطة على رعايته لحفل التكريم ودعمه الدائم وتحفيزه لمنسوبي التعليم بالمحافظة وللمدير العام على ثقته بإسناد التكريم لمكتب تعليم صامطة.

وأشاد الصميلي بدعم شركاء النجاح وأشاد محافظ صامطة بالمسابقة لما لها من أهمية في نجاح عملية التعليم عن بعد والذي انطلق بتوجيهات من القيادة الرشيدة يحفظها الله ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه وبذل مكتب التعليم جهودًا مميزة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى أن عملية التعليم عن بعد تُعد نقلة نوعية وأصبحت ضرورة ملحة، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات ولمنسوبي التعليم على جهودهم المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية بالمحافظة.

شمل التكريم 35 فائزاً وفائزة في مجالات المسابقة التعليم والتثقيف، والإعلام، والتدريب.

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