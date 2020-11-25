"ممدوح العنزي" يحتفل بزواجه

احتفل ممدوح حليس العنزي، قائد مدرسة عقبة بن عامر الابتدائية، يوم الاثنين الماضي، بزواجه من كريمة عوض خليف العنزي، وذلك في قاعة الجوري للاحتفالات بمدينة الرياض، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وألف مبارك.
احتفل ممدوح حليس العنزي، قائد مدرسة عقبة بن عامر الابتدائية، يوم الاثنين الماضي، بزواجه من كريمة عوض خليف العنزي، وذلك في قاعة الجوري للاحتفالات بمدينة الرياض، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وألف مبارك.
احتفل ممدوح حليس العنزي، قائد مدرسة عقبة بن عامر الابتدائية، يوم الاثنين الماضي، بزواجه من كريمة عوض خليف العنزي، وذلك في قاعة الجوري للاحتفالات بمدينة الرياض، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وألف مبارك.
احتفل ممدوح حليس العنزي، قائد مدرسة عقبة بن عامر الابتدائية، يوم الاثنين الماضي، بزواجه من كريمة عوض خليف العنزي، وذلك في قاعة الجوري للاحتفالات بمدينة الرياض، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء. تهانينا وألف مبارك.