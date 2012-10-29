النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلل مضخات الوقود يدفع تويوتا لاستدعاء 1.5 مليون سيارة أخرى

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3.3 ملايين تحمل العلامة تحتاج للإصلاح

أضافت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات، مليونًا ونصف المليون سيارة إضافية لقائمة السيارات التي طلبت استردادها لإصلاح خلل في مضخات الوقود، يمكنه التسبب في تعطل المحركات.

وتقول تويوتا: إن عملية الاستدعاء الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 3.3 ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية "تويوتا" و"لكزس" تحتاج للإصلاح.

الاستدعاء يغطي أكثر من 40 طرازًا لسيارات يعود تاريخها لعام 2013؛ وهو ما يشمل الكثير من طرازات تويوتا ولكزس.

وقالت "تويوتا" في بيان أمس الأربعاء: إن مضخات الوقود قد تتوقف فجأة عن العمل؛ مما قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن السائقون من إعادة تشغيلها.. وإذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة كبيرة فقد يزداد خطر وقوع حادث".

ووفق "سكاي نيوز" أرسلت "أسوشيتد برس" رسالة لتويوتا تسأل عما إذا كانت هناك حوادث أو إصابات قد وقعت بسبب المشكلة أم لا.

وسيقوم وكلاء تويوتا ولكزس باستبدال مضخات الوقود بدون أي تكلفة يتحملها العملاء.

تويوتا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
خلل مضخات الوقود يدفع تويوتا لاستدعاء 1.5 مليون سيارة أخرى
سبق

أضافت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات، مليونًا ونصف المليون سيارة إضافية لقائمة السيارات التي طلبت استردادها لإصلاح خلل في مضخات الوقود، يمكنه التسبب في تعطل المحركات.

وتقول تويوتا: إن عملية الاستدعاء الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 3.3 ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية "تويوتا" و"لكزس" تحتاج للإصلاح.

الاستدعاء يغطي أكثر من 40 طرازًا لسيارات يعود تاريخها لعام 2013؛ وهو ما يشمل الكثير من طرازات تويوتا ولكزس.

وقالت "تويوتا" في بيان أمس الأربعاء: إن مضخات الوقود قد تتوقف فجأة عن العمل؛ مما قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن السائقون من إعادة تشغيلها.. وإذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة كبيرة فقد يزداد خطر وقوع حادث".

ووفق "سكاي نيوز" أرسلت "أسوشيتد برس" رسالة لتويوتا تسأل عما إذا كانت هناك حوادث أو إصابات قد وقعت بسبب المشكلة أم لا.

وسيقوم وكلاء تويوتا ولكزس باستبدال مضخات الوقود بدون أي تكلفة يتحملها العملاء.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:17 AM

خلل مضخات الوقود يدفع تويوتا لاستدعاء 1.5 مليون سيارة أخرى

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3.3 ملايين تحمل العلامة تحتاج للإصلاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,644

أضافت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات، مليونًا ونصف المليون سيارة إضافية لقائمة السيارات التي طلبت استردادها لإصلاح خلل في مضخات الوقود، يمكنه التسبب في تعطل المحركات.

وتقول تويوتا: إن عملية الاستدعاء الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 3.3 ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية "تويوتا" و"لكزس" تحتاج للإصلاح.

الاستدعاء يغطي أكثر من 40 طرازًا لسيارات يعود تاريخها لعام 2013؛ وهو ما يشمل الكثير من طرازات تويوتا ولكزس.

وقالت "تويوتا" في بيان أمس الأربعاء: إن مضخات الوقود قد تتوقف فجأة عن العمل؛ مما قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن السائقون من إعادة تشغيلها.. وإذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة كبيرة فقد يزداد خطر وقوع حادث".

ووفق "سكاي نيوز" أرسلت "أسوشيتد برس" رسالة لتويوتا تسأل عما إذا كانت هناك حوادث أو إصابات قد وقعت بسبب المشكلة أم لا.

وسيقوم وكلاء تويوتا ولكزس باستبدال مضخات الوقود بدون أي تكلفة يتحملها العملاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,647
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,817

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة