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جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها

فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة

باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

الجهات الأمنية جدة القوزين

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جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها
سبق

باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:41 PM

جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ"القوزين" والشرطة تباشر تحقيقاتها

فرقة أمنية وخبير بصمات وصلوا لمعرفة أبعاد الجريمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
10,769

باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي "القوزين" جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي "القوزين"، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

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