وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-17 ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة. وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين. وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 09:37 PM

الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة بعد يومين على حديث مماثل بينهما





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ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.