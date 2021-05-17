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الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة

بعد يومين على حديث مماثل بينهما

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
09:37 PM

الرئيس الأمريكي يتحدث مع "نتنياهو" الليلة عن الصراع في غزة

بعد يومين على حديث مماثل بينهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,976

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين) بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وجاء تصريح "بايدن" رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مع "نتنياهو" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، وسط استمرار الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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