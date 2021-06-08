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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

قالت: ضمن الحالات 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
08:38 AM

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

قالت: ضمن الحالات 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أنها سجّلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو، ارتفاعًا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم أمس (الاثنين)، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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