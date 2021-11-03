صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-03 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 09:36 AM

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية الكريديس: جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة





A A A





11 مشاركة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.