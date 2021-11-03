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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية

الكريديس: جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:36 AM

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية

الكريديس: جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,206

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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