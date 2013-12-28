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3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل

كشفت قناة العربية عن أن عدد الجرعات التي ستصل للسعودية من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، سيبلغ ثلاثة ملايين جرعة نهاية مايو 2021، مشيرة بأن شركة فايزر ستورد للمملكة مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل 2021.

وقال مراسل القناة سالم الراجح إنه بحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربية" فإن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر -بيونتيك المضاد لفيروس كورونا- حتى آخر شهر فبراير المقبل، لتطعيم 500 ألف شخص، لأن اللقاح يعتمد على جرعتين.

وأضاف أنه من شهر مارس حتى آخر مايو (3-5 /2021 ) فإن السعودية ستحصل على مليوني جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا - في تلك الفترة المحددة مع إمكانية اعتماد لقاحات أخرى.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في السعودية، وشملت جوانب المراجعة تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

يذكر أن أكثر من مليون شخص حتى الآن في دول حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة والسعودية، استخدموا لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وقد أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية للغاية.

السعودية لقاح فايزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021
سبق

كشفت قناة العربية عن أن عدد الجرعات التي ستصل للسعودية من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، سيبلغ ثلاثة ملايين جرعة نهاية مايو 2021، مشيرة بأن شركة فايزر ستورد للمملكة مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل 2021.

وقال مراسل القناة سالم الراجح إنه بحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربية" فإن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر -بيونتيك المضاد لفيروس كورونا- حتى آخر شهر فبراير المقبل، لتطعيم 500 ألف شخص، لأن اللقاح يعتمد على جرعتين.

وأضاف أنه من شهر مارس حتى آخر مايو (3-5 /2021 ) فإن السعودية ستحصل على مليوني جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا - في تلك الفترة المحددة مع إمكانية اعتماد لقاحات أخرى.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في السعودية، وشملت جوانب المراجعة تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

يذكر أن أكثر من مليون شخص حتى الآن في دول حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة والسعودية، استخدموا لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وقد أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية للغاية.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:07 PM

3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,761

كشفت قناة العربية عن أن عدد الجرعات التي ستصل للسعودية من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، سيبلغ ثلاثة ملايين جرعة نهاية مايو 2021، مشيرة بأن شركة فايزر ستورد للمملكة مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل 2021.

وقال مراسل القناة سالم الراجح إنه بحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربية" فإن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر -بيونتيك المضاد لفيروس كورونا- حتى آخر شهر فبراير المقبل، لتطعيم 500 ألف شخص، لأن اللقاح يعتمد على جرعتين.

وأضاف أنه من شهر مارس حتى آخر مايو (3-5 /2021 ) فإن السعودية ستحصل على مليوني جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا - في تلك الفترة المحددة مع إمكانية اعتماد لقاحات أخرى.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في السعودية، وشملت جوانب المراجعة تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

يذكر أن أكثر من مليون شخص حتى الآن في دول حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة والسعودية، استخدموا لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وقد أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية للغاية.

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