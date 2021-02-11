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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

رسالة متعددة اللغات لـ"تعليم الأفلاج": تقيدوا بالاشتراطات والاحترازات

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وجّهت إدارة تعليم الأفلاج رسالة للميدان التربوي والطلاب والطالبات خاصة بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .

ووجهت الإدارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر رسالة من منسوبها بعدد من اللغات "العربية والإنجليزية ولغة الإشارة" إلى الميدان التربوي أكدوا خلالها ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية الوطن والمجتمع من انتشار وباء فيروس كورونا .


وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد شددت في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على مراجعي الإدارة ومنسوبيها والمدارس وفق البروتوكولات الصحية وبثت رسائل توعوية وتثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا .

إدارة تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة متعددة اللغات لـ"تعليم الأفلاج": تقيدوا بالاشتراطات والاحترازات
سبق

وجّهت إدارة تعليم الأفلاج رسالة للميدان التربوي والطلاب والطالبات خاصة بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .

ووجهت الإدارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر رسالة من منسوبها بعدد من اللغات "العربية والإنجليزية ولغة الإشارة" إلى الميدان التربوي أكدوا خلالها ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية الوطن والمجتمع من انتشار وباء فيروس كورونا .


وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد شددت في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على مراجعي الإدارة ومنسوبيها والمدارس وفق البروتوكولات الصحية وبثت رسائل توعوية وتثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا .

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:07 PM

رسالة متعددة اللغات لـ"تعليم الأفلاج": تقيدوا بالاشتراطات والاحترازات

شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
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وجّهت إدارة تعليم الأفلاج رسالة للميدان التربوي والطلاب والطالبات خاصة بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .

ووجهت الإدارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر رسالة من منسوبها بعدد من اللغات "العربية والإنجليزية ولغة الإشارة" إلى الميدان التربوي أكدوا خلالها ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية الوطن والمجتمع من انتشار وباء فيروس كورونا .


وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد شددت في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على مراجعي الإدارة ومنسوبيها والمدارس وفق البروتوكولات الصحية وبثت رسائل توعوية وتثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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