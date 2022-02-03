اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً. وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها. وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020. وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني. يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

"منشآت" تعزز تطوير المشاريع الريادية والابتكارية في "Leap" العالمي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.



وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها.



وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020.



وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.



يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 09:36 PM

"منشآت" تعزز تطوير المشاريع الريادية والابتكارية في "Leap" العالمي قدمت خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار





A A A





1 مشاركة

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.



وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها.



وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020.



وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.



يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.