النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يعمل في شركة متعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة

مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"منشآت" تعزز تطوير المشاريع الريادية والابتكارية في "Leap" العالمي

قدمت خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.

وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها.

وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020.

وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"منشآت" تعزز تطوير المشاريع الريادية والابتكارية في "Leap" العالمي
سبق

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.

وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها.

وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020.

وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:36 PM

"منشآت" تعزز تطوير المشاريع الريادية والابتكارية في "Leap" العالمي

قدمت خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
245

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مشاركتها في مؤتمر "Leap" العالمي والرائد في مجال التكنولوجيا، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.

وقدمت "منشآت" خلال مشاركتها العديد من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار؛ وذلك لإسهامها في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ إذ قدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في المؤتمر، وحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة، وكذلك سبل تطويرها.

وتخلل جلسات المؤتمر عرض قدمه محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تحدث فيه عن الابتكار في المنشآت الناشئة في السعودية، أكد خلاله أن المملكة تتقدم في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالاستثمار ودعم الأعمال، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 60 مليارًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021، في حين حققت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات وصلت إلى 170 مليونًا خلال عام 2021، بزيادة بلغت 500 عن عام 2020.

وأضاف "الرشيد" خلال كلمته أن أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة تلقت استشارات مجانية في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ"منشآت"، مؤكدًا تركيز الهيئة على تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتصميم برامج متخصصة للمنشآت التقنية المتخصصة في مجالات علوم البيانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

يذكر أن "منشآت" قدمت خلال المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الماضية العديد من الخدمات والاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعيًا منها لتمكين هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,179
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة