"نفع" تواجه ظاهرة الحاويات الموزعة بدون تصريح بمشروع "دثار"

دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع "دثار" الوقفي، الذي يركز خلال الفترة الحالية على محافظة جدة، ويختص نشاطه بجمع المواد العينية من ملابس وأجهزة وأثاث؛ في خطوة اجتماعية منظمة وهادفة للمحافظة على نظافة وبيئة الأماكن العامة، والمساهمة في تحقيق بيئة صحية وآمنة، والحدّ من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع؛ من عدم تنظيم حاويات الملابس المستعملة وتوزيعها بطريقة عشوائية ومشوهة بصرياً.



وأكد المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، صالح بن ناصر العُمري؛ على أن حرص حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على أن تكون المدن التي تستقبل ضيوف الرحمن متقدمة ومتحضرة وذات منظر جمالي؛ هو الحافز الرئيس لإطلاق المشروع بهدف حفظ النعمة أولاً، وإزالة التشوّه البصري والعناية بالبيئة والوجه الحضاري لمحافظة جدة، والتخلـص مــن عــبء إلقــاء الملابــس المســتعملة فــي الشــوارع أو فــي حاويــات النظافة، وتجميعهــا والاســتفادة منهــا لصالح المحتاجين المستحقين من مستفيدي الجمعية.



وأوضح "العُمري" أن المشروع انطلق بإمكانيات الجمعية التي تم توفيرها؛ حيث تم استئجار مستودع على مساحة ١٢٠٠ متر مربع، وكذلك تأمين سبعة موظفين متفرغين لإدارة المستودع، بالإضافة إلى شراء ثلاث سيارات متخصصة، وتهيئة وتقسيم وترتيب المستودع لمجالات العمل به؛ من ملابس أو أجهزة كهربائية وأثاث، وتوجيهها إلى مصارفها المشروعة، مشيراً إلى أن المشروع حالياً يستقبل المواد العينية كالملابس والأجهزة والأثاث، وغيرها؛ من خلال 14 مكتباً منتشرة للجمعية في جدة فقط؛ تمهيداً للتوسع فيه مستقبلاً في كافة محافظات المنطقة.



تطبيق "أجيك" يدشن قريباً

وكشف "العُمري" عن تطبيق (أجيك) الإلكتروني الذي ستدشنه الجمعية قريباً -بإذن الله- لخدمة المشروع؛ حيث يدعم التطبيق طلب الخدمة لإيصال الملابس للجمعية، بحيث يختار المتبرع خلال وقت العمل الرسمي مكان وصولها لأقرب مكتب في الحي، أو إلى المستودع المركزي، كما تم التعاقد مع ناقل لهذه الخدمة بمبلغ رمزي 15 ريالًا، تعتبرها الجمعية تبرعاً لها ومساندة لأعمال الجمعية.



وأكد "العُمري" على أهمية مشروع دثار الوقفي في المساهمة في رفع مشاركة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، والحد من استغلال المواد المستهلكة في تنفيذ مشاريع لعمالة غير نظامية، والاستفادة من عائدها المالي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية، وكذلك الاستفادة من المواد الصالحة العينية لتوزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى الحد من ظهور الحاويات التي تشوّه المناظر الجمالية للمحافظة المنتشرة غير المصرحة، والمشاركة في وقف مستدام تعود أرباحه لتنفيذ وتشغيل المشروع.



يذكر أن مشروع دثار الوقفي يستقبل طلبات العملاء حالياً؛ من خلال التواصل الهاتفي عبر الأرقام: 0554800091 ، و 0537773159.