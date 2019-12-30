"أمير حائل" يتوج الفائزين بجائزة "بصمة" للمشاريع والقطاعات والأفراد بفروعها الـ6

قال: حديث العمل والإنجاز والنجاح أقوى وأكثر أثرًا والوطن يستحق الكثير

توج مساء أمس، أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الفائزين بجائزته "بصمة" للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني بفروعها الستة (الإبداع، ومبادرة، والعطاء، والتميز، والأداء، وبصمة).

ونال جائزة الأفراد الموظفين والمواطنين، أروى السالم في المجال العلمي ودحيم الدحيم في التصوير الفوتغرافي وصالح المحيني في الفن التشكيلي ونادر الشمري وعبدالعزيز المهيهي في ريادة الأعمال.

وفي الجهات الحكومية حصل على جائزة المبادرة جامعة حائل، وإدارة تعليم حائل، وغرفة حائل.

وفي فرع العطاء حصل على الجائزة، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وعواد جزاع الرضيمان.

وفي فرع التميز للمسؤولين، حقق الجائزة، مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ومدير إدارة النقل المهندس تركي الشمري، ومدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل فريح العياد، ومدير خدمات المياه في حائل خالد الجمعان ومدير إدارة شركة الكهرباء في حائل محمد اللحيدان، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم.

وفي فرع الأداء الأفضل بمنطقة حائل حققتها المديرية العامة للشئون الصحية.

وحقق جائزة أمير حائل للمشاريع والبرامج والمنجزات الإبداعية غير الاعتيادية المستدامة، وزارة النقل نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد، ووزارة الصحة نظير نجاحها في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال، وفي فرع "بصمة" حققت وزارة النقل الجائزة.

وهنأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الوطن بقيادته الحكيمة وبأبنائه المخلصين الفائزين بالجائزة هذا العام وحفز كل المبدعين والمبادرين والمخلصين لنيل الجائزة في النسخ القادمة، مشيراً إلى أن حديث العمل والإنجاز والنجاح أقوى وأكثر أثرًا، وهذا ما تحقق ولله الحمد وقدم شكره لجميع القطاعات على هذه الإنجازات.

وقال الوطن يستحق الكثير ولا كثير على الوطن أدام الله على هذه البلاد أمنها وأمانها وحفظ الله لها بالعزة مكانها فبحوله وقوته ودعم هذه الدولة المباركة وبعزيمة الرجال المخلصين ستكون الصدارة هي موقع المملكة في التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، مضيفًا بقوله: "قلم مشرط عدسة زناد" كلها لك أنت أيها المواطن، ولكن اعلم أنك أنت لها" .

من جهته، أعرب وزير النقل المهندس صالح الجاسر عن شكره لأمير المنطقة على تتويج الوزارة بجائزة "بصمة"، مؤكداً أن هذه الجائزة تعد دافعًا معنويًا لجميع منسوبي الوزارة لمواصلة سلسلة النجاحات في منظومة النقل في جميع فروعها، مبدياً سعادته بما تحقق من إنجازات لمشاريع الطرق بالمنطقة والتي بلغت تكلفة إنشاءها 880 مليون ريال ونفذت من خلال شركات وطنية، مثنياً على متابعة أمير منطقة حائل ودعمه لكل ما يعود على المنطقة بالفائدة والتطور.

وأشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بما تحقق من تضاعف عدد أسرة المستشفيات بمنطقة حائل ومن القفزة في عدد الأطباء بالمنطقة من 1114 طبيبًا إلى 1876 طبيبًا بنسبة زيادة بلغت 61٪ .

وتطرق الربيعة للمشاريع التي افتتحت وعلى رأسها مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ومستشفى الولادة والأطفال، لافتًا لقرب افتتاح مركز الأورام بالمنطقة ومركز جديد للأسنان.

وأكد الربيعة أن متابعة أمير منطقة حائل ونائبه والتحفيز الذي وجده منسوبو الصحة سهل من تحقيق هذه النتائج التصاعدية، فالقادم أجمل بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة أمير المنطقة وتعاون الجميع .

حضر التتويج مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل الأمير عبدالله بن خالد، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.