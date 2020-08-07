ألمانيا: إصابات فيروس كورونا ترتفع 1147 حالة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.