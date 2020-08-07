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ألمانيا: إصابات فيروس كورونا ترتفع 1147 حالة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: إصابات فيروس كورونا ترتفع 1147 حالة
سبق

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:33 PM

ألمانيا: إصابات فيروس كورونا ترتفع 1147 حالة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.

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