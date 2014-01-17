وفد من الجامعة العربية يزور الجزائر للتحضير للقمة المقبلة

يقف على الاستعدادات المتخذة لضمان نجاحها

يزور وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، الجزائر، اليوم (الاثنين)، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات لعقد القمة العربية.

وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان بأن الوفد وبتكليف من الأمين العام للجامعة سيقوم بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية؛ من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة، وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

وأضافت الجامعة أن زيارة الوفر للجزائر تدوم يومين.