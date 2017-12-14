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انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

المسابقة تضمنت تقييم الصقور المشاركة من لجنة التحكيم وفقاً لسبعة معايير

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، إذ شهدت أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض تنظيم شوطين لفئة حر من حر (فرخ وقرناس)، لاختيار أجمل الصقور.

وتضمنت المسابقة تقييم الصقور المشاركة من قِبل لجنة التحكيم، وفقاً لسبعة معايير دقيقة حددها نادي الصقور السعودي لاختيار الفائز بأجمل صقر، عقب ذلك حفل تكريم للفائزين، وسط حضور واسع من الصقارين والإعلاميين.

وتضمَّنت المعايير: الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته، فيما تقسم المعايير إلى 25 عنصرًا.

وفاز في المركزين الأول والثاني في الشوط الأول لفئة حر من حر فرخ الصقار سلطان فلاح القحطاني، إذ حصل على 87.71، و87.28 درجة على التوالي، لصقريه المشاركين، فيما حصد المركز الثالث الصقار صالح بن علي المري بـ66 درجة.

وفي الشوط الثاني لفئة حر من حر قرناس، فاز بالمركز الأول غانم بن مدعث الدوسري محققاً صقره 89.28 درجة، فيما عاود سلطان القحطاني ليحقق المركز الثاني بـ81.28 درجة، وثالثاً الصقار ذيب بن مبارك المهان بـ72.28 درجة.

وتشهد مسابقة المزاين ثلاثة أشواط أخرى يومي الجمعة والسبت، إذ يُقام شوطان يوم الجمعة لفئتي جير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وشوط أخير يوم السبت لفئة الحر قرناس.

وخصص نادي الصقور السعودي جوائز إجمالية لمسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، ومئة ألف للحاصل على المركز الثالث، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط من أشواط المزاين الخمسة.

مزاين الصقور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية
سبق

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، إذ شهدت أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض تنظيم شوطين لفئة حر من حر (فرخ وقرناس)، لاختيار أجمل الصقور.

وتضمنت المسابقة تقييم الصقور المشاركة من قِبل لجنة التحكيم، وفقاً لسبعة معايير دقيقة حددها نادي الصقور السعودي لاختيار الفائز بأجمل صقر، عقب ذلك حفل تكريم للفائزين، وسط حضور واسع من الصقارين والإعلاميين.

وتضمَّنت المعايير: الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته، فيما تقسم المعايير إلى 25 عنصرًا.

وفاز في المركزين الأول والثاني في الشوط الأول لفئة حر من حر فرخ الصقار سلطان فلاح القحطاني، إذ حصل على 87.71، و87.28 درجة على التوالي، لصقريه المشاركين، فيما حصد المركز الثالث الصقار صالح بن علي المري بـ66 درجة.

وفي الشوط الثاني لفئة حر من حر قرناس، فاز بالمركز الأول غانم بن مدعث الدوسري محققاً صقره 89.28 درجة، فيما عاود سلطان القحطاني ليحقق المركز الثاني بـ81.28 درجة، وثالثاً الصقار ذيب بن مبارك المهان بـ72.28 درجة.

وتشهد مسابقة المزاين ثلاثة أشواط أخرى يومي الجمعة والسبت، إذ يُقام شوطان يوم الجمعة لفئتي جير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وشوط أخير يوم السبت لفئة الحر قرناس.

وخصص نادي الصقور السعودي جوائز إجمالية لمسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، ومئة ألف للحاصل على المركز الثالث، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط من أشواط المزاين الخمسة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
10:38 PM

انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

المسابقة تضمنت تقييم الصقور المشاركة من لجنة التحكيم وفقاً لسبعة معايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، إذ شهدت أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض تنظيم شوطين لفئة حر من حر (فرخ وقرناس)، لاختيار أجمل الصقور.

وتضمنت المسابقة تقييم الصقور المشاركة من قِبل لجنة التحكيم، وفقاً لسبعة معايير دقيقة حددها نادي الصقور السعودي لاختيار الفائز بأجمل صقر، عقب ذلك حفل تكريم للفائزين، وسط حضور واسع من الصقارين والإعلاميين.

وتضمَّنت المعايير: الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته، فيما تقسم المعايير إلى 25 عنصرًا.

وفاز في المركزين الأول والثاني في الشوط الأول لفئة حر من حر فرخ الصقار سلطان فلاح القحطاني، إذ حصل على 87.71، و87.28 درجة على التوالي، لصقريه المشاركين، فيما حصد المركز الثالث الصقار صالح بن علي المري بـ66 درجة.

وفي الشوط الثاني لفئة حر من حر قرناس، فاز بالمركز الأول غانم بن مدعث الدوسري محققاً صقره 89.28 درجة، فيما عاود سلطان القحطاني ليحقق المركز الثاني بـ81.28 درجة، وثالثاً الصقار ذيب بن مبارك المهان بـ72.28 درجة.

وتشهد مسابقة المزاين ثلاثة أشواط أخرى يومي الجمعة والسبت، إذ يُقام شوطان يوم الجمعة لفئتي جير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وشوط أخير يوم السبت لفئة الحر قرناس.

وخصص نادي الصقور السعودي جوائز إجمالية لمسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، ومئة ألف للحاصل على المركز الثالث، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط من أشواط المزاين الخمسة.

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