النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطويلعي " يحتفل بزواجه في القريات

احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.


"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الطويلعي " يحتفل بزواجه في القريات
سبق

احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.


"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
12:40 AM

"الطويلعي " يحتفل بزواجه في القريات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
0
546

احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.


"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة