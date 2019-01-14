"الطويلعي " يحتفل بزواجه في القريات

احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.
"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.
"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.
"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب "مشعل بن سلام خلف الطويلعي"، أحد منسوبي وزارة الصحة، بزواجه في قاعة الفرسان بمحافظة القريات، وسط حضور عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأقارب.
"سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.