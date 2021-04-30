واشتكى السكان المستفيدون من مشروع طريق اللحجة - السودا - هلوة من انقطاع وانهيار أحد أجزاء الطريق الحديث مطالبين بحل جذري، حيث إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بذلك الطريق.

شهدت محافظة الريث خلال اليومين الماضيين، أمطارًا متفرقة شملت مواقع عدة وتسببت بانهيارات وقطع الطرق.

انهيارات بطريق حديث الإنشاء في الريث.. ومطالبات بوضع حلول جذرية محمد المواسي سبق 2021-04-30 شهدت محافظة الريث خلال اليومين الماضيين، أمطارًا متفرقة شملت مواقع عدة وتسببت بانهيارات وقطع الطرق. واشتكى السكان المستفيدون من مشروع طريق اللحجة - السودا - هلوة من انقطاع وانهيار أحد أجزاء الطريق الحديث مطالبين بحل جذري، حيث إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بذلك الطريق.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 10:22 PM

انهيارات بطريق حديث الإنشاء في الريث.. ومطالبات بوضع حلول جذرية بعد هطول أمطار في عدد من المناطق





A A A





9 مشاركة

شهدت محافظة الريث خلال اليومين الماضيين، أمطارًا متفرقة شملت مواقع عدة وتسببت بانهيارات وقطع الطرق.

واشتكى السكان المستفيدون من مشروع طريق اللحجة - السودا - هلوة من انقطاع وانهيار أحد أجزاء الطريق الحديث مطالبين بحل جذري، حيث إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بذلك الطريق.