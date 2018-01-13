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الزميل "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل الزميل طارق آل زاهر، المصوِّر الفوتوغرافي، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بأبها، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يُذكر أن "آل زاهر" رأس لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون (فرع أبها)، وله تجربة مميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر مجموعة mbc وعدد من الصحف المحلية والخليجية، كما نظم وشارك في عدد من المعارض والمشاريع الفنية، كان آخرها "زفيف ٣٦٠ درجة".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الزميل "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أبها
سبق

احتفل الزميل طارق آل زاهر، المصوِّر الفوتوغرافي، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بأبها، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يُذكر أن "آل زاهر" رأس لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون (فرع أبها)، وله تجربة مميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر مجموعة mbc وعدد من الصحف المحلية والخليجية، كما نظم وشارك في عدد من المعارض والمشاريع الفنية، كان آخرها "زفيف ٣٦٠ درجة".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:56 AM

الزميل "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الزميل طارق آل زاهر، المصوِّر الفوتوغرافي، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بأبها، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يُذكر أن "آل زاهر" رأس لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون (فرع أبها)، وله تجربة مميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر مجموعة mbc وعدد من الصحف المحلية والخليجية، كما نظم وشارك في عدد من المعارض والمشاريع الفنية، كان آخرها "زفيف ٣٦٠ درجة".

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