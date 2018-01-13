الزميل "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل الزميل طارق آل زاهر، المصوِّر الفوتوغرافي، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بأبها، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يُذكر أن "آل زاهر" رأس لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون (فرع أبها)، وله تجربة مميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر مجموعة mbc وعدد من الصحف المحلية والخليجية، كما نظم وشارك في عدد من المعارض والمشاريع الفنية، كان آخرها "زفيف ٣٦٠ درجة".