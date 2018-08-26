"ضمك" يحرم "الأهلي" من تحقيق أول فوز في دوري المحترفين

فرض التعادل الإيجابي 1/1

فشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع ضمك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.



وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق الحسن نداو محترف الأهلي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل ضمك سريعاً في الدقيقة 19 عن طريق هلال سوداني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي ضمك لأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة كما ارتفع رصيد الأهلي لثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.