النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ضمك" يحرم "الأهلي" من تحقيق أول فوز في دوري المحترفين

فرض التعادل الإيجابي 1/1

فشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع ضمك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق الحسن نداو محترف الأهلي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل ضمك سريعاً في الدقيقة 19 عن طريق هلال سوداني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي ضمك لأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة كما ارتفع رصيد الأهلي لثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"ضمك" يحرم "الأهلي" من تحقيق أول فوز في دوري المحترفين
سبق

فشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع ضمك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق الحسن نداو محترف الأهلي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل ضمك سريعاً في الدقيقة 19 عن طريق هلال سوداني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي ضمك لأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة كما ارتفع رصيد الأهلي لثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:51 PM

"ضمك" يحرم "الأهلي" من تحقيق أول فوز في دوري المحترفين

فرض التعادل الإيجابي 1/1

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
2,804

فشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع ضمك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وضمك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق الحسن نداو محترف الأهلي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل ضمك سريعاً في الدقيقة 19 عن طريق هلال سوداني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي ضمك لأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة كما ارتفع رصيد الأهلي لثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة