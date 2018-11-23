ضمن أبطال الحد الجنوبي.. "القرني" إلى رتبة "ملازم أول"

احتفل أحد أبطال الحد الجنوبي، وهو الملازم ريان أحمد القرني، بصدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "ملازم أول".

وعبّر "القرني" عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة بتلك الثقة، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء ؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.