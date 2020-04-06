إسبانيا .. 637 وفاة و4237 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055 حالة وفاة.
وكشفت "الصحة" عن تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032 حالة.