أمريكا لن تتجاوز فبراير في إعطاء الفرصة لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني
ستطلق جهودًا حثيثة لمنع طهران من حيازة أسلحة ذرية
ذكر مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق جهودًا حثيثة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
وفي إشارة إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قال: "هذه الجلسة حاسمة. نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية".
من جانبه، قال مسؤول آخر: "لا شيء مع إيران يعتبر خطًّا مستقيمًا، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".
أمريكا لن تتجاوز فبراير في إعطاء الفرصة لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-09
ذكر مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق جهودًا حثيثة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
وفي إشارة إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قال: "هذه الجلسة حاسمة. نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية".
من جانبه، قال مسؤول آخر: "لا شيء مع إيران يعتبر خطًّا مستقيمًا، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:22 PM
أمريكا لن تتجاوز فبراير في إعطاء الفرصة لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني
ذكر مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق جهودًا حثيثة لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
وفي إشارة إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قال: "هذه الجلسة حاسمة. نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية".
من جانبه، قال مسؤول آخر: "لا شيء مع إيران يعتبر خطًّا مستقيمًا، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".