النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يناقش مع مدير الأمن العام الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

وفق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية ومعايير السلامة

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخطط الأمنية بالمسجد الحرام وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأبرز الاستعدادات والتجهيزات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة وفق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة لضيوف الرحمن عند أداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام.
وأثنى على الجهود الأمنية المبذولة في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بجاهزية الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام ومدى التعاون والتشارك في المنظومة الأمنية والخدمية بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأمن العام وكافة الجهات الأمنية المشاركة في تيسير أعمال موسم رمضان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يناقش مع مدير الأمن العام الخطط الأمنية بالمسجد الحرام
سبق

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخطط الأمنية بالمسجد الحرام وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأبرز الاستعدادات والتجهيزات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة وفق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة لضيوف الرحمن عند أداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام.
وأثنى على الجهود الأمنية المبذولة في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بجاهزية الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام ومدى التعاون والتشارك في المنظومة الأمنية والخدمية بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأمن العام وكافة الجهات الأمنية المشاركة في تيسير أعمال موسم رمضان.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
04:04 PM

السديس يناقش مع مدير الأمن العام الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

وفق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية ومعايير السلامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,612

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخطط الأمنية بالمسجد الحرام وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأبرز الاستعدادات والتجهيزات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة وفق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة لضيوف الرحمن عند أداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام.
وأثنى على الجهود الأمنية المبذولة في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بجاهزية الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام ومدى التعاون والتشارك في المنظومة الأمنية والخدمية بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأمن العام وكافة الجهات الأمنية المشاركة في تيسير أعمال موسم رمضان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,454

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة