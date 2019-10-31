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بينها شارع "الحب".. 3 شوارع بمكة تطمس التشوه البصري وتتحول لتحفة فنية

الأمانة قطعت شوطاً كبيراً ومن المقرر الانتهاء من المشاريع خلال الـ4 أشهر القادمة

قطعت أمانة العاصمة المقدسة، شوطاً كبيراً في تطوير ثلاثة شوارع بمكة المكرمة، هي؛ شارع العتيبية المعروف بشارع الحب، وشارع الخانسة، وشارع ابن الحسن بالمنصور، يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية التي تنفذها إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، في تلك الشوارع من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها وفق أحدث الطراز والتصميم الهندسي، بما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة.

في العتيبية؛ يجري العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب، إلى جانب تطوير شارع الخانسة وابن الحسن المتجه من الستين حتى المنصور، حيث ستخضع تلك الشوارع الثلاثة التي تقبع في مناطق عشوائية إلى دهن واجهات المنازل المطلة عليها، ووضع أرصفة مشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، والعمل على تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.

ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاريع، في خلال الأربعة أشهر القادمة، لتصبح مكاناً يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي ستكون عليها تلك الشوارع الثلاث.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة شارع الحب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها شارع "الحب".. 3 شوارع بمكة تطمس التشوه البصري وتتحول لتحفة فنية
سبق

قطعت أمانة العاصمة المقدسة، شوطاً كبيراً في تطوير ثلاثة شوارع بمكة المكرمة، هي؛ شارع العتيبية المعروف بشارع الحب، وشارع الخانسة، وشارع ابن الحسن بالمنصور، يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية التي تنفذها إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، في تلك الشوارع من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها وفق أحدث الطراز والتصميم الهندسي، بما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة.

في العتيبية؛ يجري العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب، إلى جانب تطوير شارع الخانسة وابن الحسن المتجه من الستين حتى المنصور، حيث ستخضع تلك الشوارع الثلاثة التي تقبع في مناطق عشوائية إلى دهن واجهات المنازل المطلة عليها، ووضع أرصفة مشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، والعمل على تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.

ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاريع، في خلال الأربعة أشهر القادمة، لتصبح مكاناً يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي ستكون عليها تلك الشوارع الثلاث.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
03:06 PM

بينها شارع "الحب".. 3 شوارع بمكة تطمس التشوه البصري وتتحول لتحفة فنية

الأمانة قطعت شوطاً كبيراً ومن المقرر الانتهاء من المشاريع خلال الـ4 أشهر القادمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
6,002

قطعت أمانة العاصمة المقدسة، شوطاً كبيراً في تطوير ثلاثة شوارع بمكة المكرمة، هي؛ شارع العتيبية المعروف بشارع الحب، وشارع الخانسة، وشارع ابن الحسن بالمنصور، يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

ورصدت عدسة "سبق" الأعمال الجارية التي تنفذها إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، في تلك الشوارع من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها وفق أحدث الطراز والتصميم الهندسي، بما يتناسب مع قدسية مكة المكرمة.

في العتيبية؛ يجري العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب، إلى جانب تطوير شارع الخانسة وابن الحسن المتجه من الستين حتى المنصور، حيث ستخضع تلك الشوارع الثلاثة التي تقبع في مناطق عشوائية إلى دهن واجهات المنازل المطلة عليها، ووضع أرصفة مشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، والعمل على تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.

ومن المقرر الانتهاء من تلك المشاريع، في خلال الأربعة أشهر القادمة، لتصبح مكاناً يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي ستكون عليها تلك الشوارع الثلاث.

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