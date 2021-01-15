هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-15 هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 01:04 PM

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية





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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.