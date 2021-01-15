بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.حالة الطقس الأرصاد أمطار
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.