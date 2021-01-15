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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة
سبق

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
01:04 PM

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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