النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الريس" يحذر من خطر "الإخوان" وفكرهم على المجتمع

خلال لقاء نفذه فرع هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لقاءً توجيهياً لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع منطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين، ألقاه الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ "الريس" عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهداً بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وفصَّل في بيان خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، وما تفرع منها مثل السرورية والبنائية والقطبية، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

كما أوضح في بداية حديثه، أهمية اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ثم بين خطر الخوارج وضلالاتهم وخطورتهم على المجتمع.

وذكر فضيلته وجود فكر الخوارج في هذا العصر ومن أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، مبيناً فساد عقيدتهم وما تفرع منها من جماعات كجماعة السرورية الذين يظهرون العقيدة السليمة ويبطنون فكر الخوارج.

من جانبه، بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه اللقاءات والبرنامج لها أثر في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الفرع، وتأتي ضمن خطة وحدة الأمن الفكري، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكرياً وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الريس" يحذر من خطر "الإخوان" وفكرهم على المجتمع
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لقاءً توجيهياً لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع منطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين، ألقاه الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ "الريس" عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهداً بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وفصَّل في بيان خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، وما تفرع منها مثل السرورية والبنائية والقطبية، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

كما أوضح في بداية حديثه، أهمية اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ثم بين خطر الخوارج وضلالاتهم وخطورتهم على المجتمع.

وذكر فضيلته وجود فكر الخوارج في هذا العصر ومن أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، مبيناً فساد عقيدتهم وما تفرع منها من جماعات كجماعة السرورية الذين يظهرون العقيدة السليمة ويبطنون فكر الخوارج.

من جانبه، بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه اللقاءات والبرنامج لها أثر في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الفرع، وتأتي ضمن خطة وحدة الأمن الفكري، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكرياً وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
06:09 PM

"الريس" يحذر من خطر "الإخوان" وفكرهم على المجتمع

خلال لقاء نفذه فرع هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
1,878

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، لقاءً توجيهياً لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع منطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين، ألقاه الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ "الريس" عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفرق الهالكة، مستشهداً بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، وفصَّل في بيان خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، وما تفرع منها مثل السرورية والبنائية والقطبية، والرد على شبهاتهم، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

كما أوضح في بداية حديثه، أهمية اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ثم بين خطر الخوارج وضلالاتهم وخطورتهم على المجتمع.

وذكر فضيلته وجود فكر الخوارج في هذا العصر ومن أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، مبيناً فساد عقيدتهم وما تفرع منها من جماعات كجماعة السرورية الذين يظهرون العقيدة السليمة ويبطنون فكر الخوارج.

من جانبه، بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه اللقاءات والبرنامج لها أثر في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الفرع، وتأتي ضمن خطة وحدة الأمن الفكري، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكرياً وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,396
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة