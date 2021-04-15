النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من الشرقية.. تطعيم ذوي الإعاقة المسجلين بـ"سواعد" بلقاح كورونا

جهود لصحة المنطقة وحملة "خذ خطوة".. و"الهاجري" يثمن دور الوزارة

في استمرار لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا وللحملة الوطنية التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "خذ الخطوة" لأخذ لقاح كورونا والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، قامت صحة الشرقية بمبادرة إعطاء اللقاح للأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين والمسجلين في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء في مقر الجمعية بمدينة الخبر.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إنه "منذ انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا شاهد الجميع التنظيم الرائع في جميع المراكز بالمملكة، ومدة الانتظار الغير طويلة، حيث كانت رحلة إعطاء اللقاح تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، فقمنا بالتنسيق والتعاون غير المستغرب من وزارة الصحة ممثلة في صحة الشرقية بنقل هذا التنظيم الرائع إلى مقر جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لإعطاء مستفيدي الجمعية الراغبين بأخذ اللقاح "الجرعة الأولى" بحضور فريق طبي متكامل، وكان عدد المستفيدين من لقاح كورونا أكثر من 40 مستفيدًا ما بين رجال ونساء سعوديين وغير سعوديين.

وأضاف "الهاجري": "نثمن لوزارة الصحة بصفة عامة وصحة الشرقية بصفة خاصة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها"، مشيداً بالكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يُذكر أن مبادرة "خذ الخطوة" التي تقدمها وزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا امتداد للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الشرقية.. تطعيم ذوي الإعاقة المسجلين بـ"سواعد" بلقاح كورونا
سبق

في استمرار لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا وللحملة الوطنية التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "خذ الخطوة" لأخذ لقاح كورونا والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، قامت صحة الشرقية بمبادرة إعطاء اللقاح للأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين والمسجلين في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء في مقر الجمعية بمدينة الخبر.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إنه "منذ انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا شاهد الجميع التنظيم الرائع في جميع المراكز بالمملكة، ومدة الانتظار الغير طويلة، حيث كانت رحلة إعطاء اللقاح تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، فقمنا بالتنسيق والتعاون غير المستغرب من وزارة الصحة ممثلة في صحة الشرقية بنقل هذا التنظيم الرائع إلى مقر جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لإعطاء مستفيدي الجمعية الراغبين بأخذ اللقاح "الجرعة الأولى" بحضور فريق طبي متكامل، وكان عدد المستفيدين من لقاح كورونا أكثر من 40 مستفيدًا ما بين رجال ونساء سعوديين وغير سعوديين.

وأضاف "الهاجري": "نثمن لوزارة الصحة بصفة عامة وصحة الشرقية بصفة خاصة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها"، مشيداً بالكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يُذكر أن مبادرة "خذ الخطوة" التي تقدمها وزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا امتداد للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:27 PM

شاهد من الشرقية.. تطعيم ذوي الإعاقة المسجلين بـ"سواعد" بلقاح كورونا

جهود لصحة المنطقة وحملة "خذ خطوة".. و"الهاجري" يثمن دور الوزارة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
355

في استمرار لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا وللحملة الوطنية التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "خذ الخطوة" لأخذ لقاح كورونا والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، قامت صحة الشرقية بمبادرة إعطاء اللقاح للأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين والمسجلين في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء في مقر الجمعية بمدينة الخبر.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إنه "منذ انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا شاهد الجميع التنظيم الرائع في جميع المراكز بالمملكة، ومدة الانتظار الغير طويلة، حيث كانت رحلة إعطاء اللقاح تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، فقمنا بالتنسيق والتعاون غير المستغرب من وزارة الصحة ممثلة في صحة الشرقية بنقل هذا التنظيم الرائع إلى مقر جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية لإعطاء مستفيدي الجمعية الراغبين بأخذ اللقاح "الجرعة الأولى" بحضور فريق طبي متكامل، وكان عدد المستفيدين من لقاح كورونا أكثر من 40 مستفيدًا ما بين رجال ونساء سعوديين وغير سعوديين.

وأضاف "الهاجري": "نثمن لوزارة الصحة بصفة عامة وصحة الشرقية بصفة خاصة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها"، مشيداً بالكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يُذكر أن مبادرة "خذ الخطوة" التي تقدمها وزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا امتداد للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,040
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة