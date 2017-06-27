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خرق قواعد التباعد الاجتماعي يطيح بوزير الصحة البريطاني

"هانكوك" تقدم باستقالته لـ"جونسون"

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (السبت)، أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، استقال من منصبه بعد اعترافه بخرق قواعد التباعد الاجتماعي.

ونشرت الحكومة البريطانية على موقعها رسالة الاستقالة التي تقدم بها "هانكوك" إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقًا لـ"رويترز".

وواجه "جونسون" ضغوطًا متزايدة، لإقالة "هانكوك" بعد اتهامات بـ"الرياء السافر"، أثارها اعتراف الوزير بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي، عندما عانق كبيرة مساعديه وقبّلها الشهر الماضي، أي عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.

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خرق قواعد التباعد الاجتماعي يطيح بوزير الصحة البريطاني
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (السبت)، أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، استقال من منصبه بعد اعترافه بخرق قواعد التباعد الاجتماعي.

ونشرت الحكومة البريطانية على موقعها رسالة الاستقالة التي تقدم بها "هانكوك" إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقًا لـ"رويترز".

وواجه "جونسون" ضغوطًا متزايدة، لإقالة "هانكوك" بعد اتهامات بـ"الرياء السافر"، أثارها اعتراف الوزير بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي، عندما عانق كبيرة مساعديه وقبّلها الشهر الماضي، أي عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:24 PM

خرق قواعد التباعد الاجتماعي يطيح بوزير الصحة البريطاني

"هانكوك" تقدم باستقالته لـ"جونسون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (السبت)، أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، استقال من منصبه بعد اعترافه بخرق قواعد التباعد الاجتماعي.

ونشرت الحكومة البريطانية على موقعها رسالة الاستقالة التي تقدم بها "هانكوك" إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقًا لـ"رويترز".

وواجه "جونسون" ضغوطًا متزايدة، لإقالة "هانكوك" بعد اتهامات بـ"الرياء السافر"، أثارها اعتراف الوزير بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي، عندما عانق كبيرة مساعديه وقبّلها الشهر الماضي، أي عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.

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