مركز الحوار الوطني يطلق فعاليات أسبوع التلاحم الوطني في الباحة

برعاية أمير المنطقة وتتضمن محاضرات وورش عمل وبرامج تدريبية

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تنطلق فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، خلال الفترة ما بين الموافق 2- 5 شعبان 1440هـ، الموافق 7- 10 أبريل 2019م، بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي والفاعلين وأفراد المجتمع؛ وذلك بالنادي الأدبي في مدينة الباحة.

ويأتي تنظيم أسبوع التلاحم الوطني في منطقة الباحة، استمرارًا للمسيرة الناجحة لبرنامج "تلاحم" الذي نظمه المركز في كافة مناطق المملكة؛ تحقيقًا لرؤيته المستقبلية بنشر وترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والتسامح والتلاحم الوطني، والمحافظة على كل ما يهدد وحدة النسيج المجتمعي.

ويهدف أسبوع التلاحم الوطني الذي يستمر أسبوعًا، إلى المحافظة على الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، واستنهاض دور العلماء والمثقفين لتعزيز مفاهيم وممارسات الحوار وقيم التسامح؛ للمحافظة على اللحمة الوطنية، إضافة إلى خلق مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن، وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني؛ فضلًا عن تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح.

وتتضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني التي تستهدف جميع الفئات العمرية والتوجهات والاهتمامات المختلفة، عددًا من المحاضرات ولقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمقاهي الحوارية والأمسيات الوطنية؛ حيث تنطلق فعاليات اليوم الأول ببرنامج "نحن أبناء كوكب الأرض"، يليها حفل الافتتاح وتدشين أسبوع التلاحم، وتختتم فعاليات اليوم بتكريم شركاء أسبوع التلاحم الوطني وإطلاق قافلة تلاحم.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية، يليها برنامج تدريب الشباب (الحوار المجتمعي)، إضافة إلى محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء بعنوان "أمة وسطا".

وتختتم فعاليات اليوم بلقاء حواري بعنوان الباحة 2030.

فيما تشمل فعاليات اليوم الثالث، برنامج تدريب الشباب والفتيات (تبيان) في الوقاية من التطرف، يليه مقهى حواري بعنوان "تطلعات شبابية"، ويشارك عدد من المختصين. تليه أمسية وطنية، وتختتم فعاليات اليوم بملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان "دور وسائط الإعلام الجديد في المحافظة على الوطنية".

أما فعاليات اليوم الرابع؛ فتتضمن برنامج تدريب الشباب (تبيان) في الوقاية من التطرف، يليه فعالية بعنوان "تجارب وطنية".

وتشهد فعاليات أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الباحة، عددًا من الفعاليات المصاحبة؛ منها: معرض الجهات الحكومية، وأركان الأسر المنتجة بالمنطقة، إضافة إلى مسابقة للحساب الأكثر نشاطًا في هاشتاق "تلاحم"، ومسابقة لأفضل حساب سناب شات لتغطية أسبوع التلاحم الوطني.