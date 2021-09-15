النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تحتفي بخريجي برنامج الترميز الطبي

العتيبي يؤكد أن البرنامج له دور كبير في العملية الطبية

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية، بتخريج 15 خريجًا من الدفعة الثانية لبرنامج الترميز الطبي التابع للأكاديمية الصحية (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وقال مدير برنامج الترميز الطبي للدفعة الثانية بالمدينة، مشعل العتيبي: الترميز الطبي هو مراجعة وتحليل وترجمة للمعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض، إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: الترميز الطبي له دور كبير في العملية الطبية عن طريق تحويل التقارير التي يكتبها الأطباء في السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية ورقمية من خلال مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تحتفي بخريجي برنامج الترميز الطبي
سبق

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية، بتخريج 15 خريجًا من الدفعة الثانية لبرنامج الترميز الطبي التابع للأكاديمية الصحية (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وقال مدير برنامج الترميز الطبي للدفعة الثانية بالمدينة، مشعل العتيبي: الترميز الطبي هو مراجعة وتحليل وترجمة للمعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض، إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: الترميز الطبي له دور كبير في العملية الطبية عن طريق تحويل التقارير التي يكتبها الأطباء في السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية ورقمية من خلال مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
01:30 PM

"سعود الطبية" تحتفي بخريجي برنامج الترميز الطبي

العتيبي يؤكد أن البرنامج له دور كبير في العملية الطبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
330

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية، بتخريج 15 خريجًا من الدفعة الثانية لبرنامج الترميز الطبي التابع للأكاديمية الصحية (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وقال مدير برنامج الترميز الطبي للدفعة الثانية بالمدينة، مشعل العتيبي: الترميز الطبي هو مراجعة وتحليل وترجمة للمعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض، إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: الترميز الطبي له دور كبير في العملية الطبية عن طريق تحويل التقارير التي يكتبها الأطباء في السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية ورقمية من خلال مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,693
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة