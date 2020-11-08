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ملكة بريطانيا تظهر بالكمامة للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

خلال احتفالها بالذكرى المئوية للمحارب المجهول

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مرتدية الكمامة الطبية في إحدى المناسبات العامة، بينما تواجه البلاد موجة ثانية للوباء.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ارتدت الملكة البالغة من العمر 94 عاما كمامة سوداء اللون خلال حضورها احتفال تذكاري في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبين قصر باكنغهام أن الملكة احتفلت بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر هذا الأسبوع، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى اليوم الأحد.

ويُعتقد أن الكمامة السوداء التي ارتدتها الملكة في الحدث، والتي زينت حوافها باللون الأبيض، من تصميم أنجيلا كيلي المستشارة الشخصية للملكة، التي سبق لها وأن صممت العديد من ملابسها.

فيروس كورونا الجديد

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ملكة بريطانيا تظهر بالكمامة للمرة الأولى منذ تفشي كورونا
سبق

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مرتدية الكمامة الطبية في إحدى المناسبات العامة، بينما تواجه البلاد موجة ثانية للوباء.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ارتدت الملكة البالغة من العمر 94 عاما كمامة سوداء اللون خلال حضورها احتفال تذكاري في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبين قصر باكنغهام أن الملكة احتفلت بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر هذا الأسبوع، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى اليوم الأحد.

ويُعتقد أن الكمامة السوداء التي ارتدتها الملكة في الحدث، والتي زينت حوافها باللون الأبيض، من تصميم أنجيلا كيلي المستشارة الشخصية للملكة، التي سبق لها وأن صممت العديد من ملابسها.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
05:10 PM

ملكة بريطانيا تظهر بالكمامة للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

خلال احتفالها بالذكرى المئوية للمحارب المجهول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مرتدية الكمامة الطبية في إحدى المناسبات العامة، بينما تواجه البلاد موجة ثانية للوباء.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ارتدت الملكة البالغة من العمر 94 عاما كمامة سوداء اللون خلال حضورها احتفال تذكاري في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبين قصر باكنغهام أن الملكة احتفلت بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر هذا الأسبوع، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى اليوم الأحد.

ويُعتقد أن الكمامة السوداء التي ارتدتها الملكة في الحدث، والتي زينت حوافها باللون الأبيض، من تصميم أنجيلا كيلي المستشارة الشخصية للملكة، التي سبق لها وأن صممت العديد من ملابسها.

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