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السعودية ترحِّب بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات

مصدر بالخارجية: القرار ينسجم مع موقف المملكة الداعي للتصدي لتجاوزات طهران

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، بدءًا من 15 ديسمبر 2019.

وتفصيلاً، أكد المصدر أن السعودية تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران الاتفاق النووي.

ونوه المصدر بالقرار الأمريكي مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلاً تجاه تجاوزات إيران؛ لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليَّيْن.

وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية منشأة فوردو النووية الإيرانية إيران الاتفاق النووي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية ترحِّب بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، بدءًا من 15 ديسمبر 2019.

وتفصيلاً، أكد المصدر أن السعودية تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران الاتفاق النووي.

ونوه المصدر بالقرار الأمريكي مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلاً تجاه تجاوزات إيران؛ لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليَّيْن.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:14 AM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:31 AM

السعودية ترحِّب بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات

مصدر بالخارجية: القرار ينسجم مع موقف المملكة الداعي للتصدي لتجاوزات طهران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، بدءًا من 15 ديسمبر 2019.

وتفصيلاً، أكد المصدر أن السعودية تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران الاتفاق النووي.

ونوه المصدر بالقرار الأمريكي مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلاً تجاه تجاوزات إيران؛ لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليَّيْن.

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