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المركز الطبي الدولي بجدة يحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

في دورتها الخامسة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة.. هيكل متكامل

حاز المركز الطبي الدولي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي لعام 2020، وكان المركز الطبي الدولي هو المستشفى الخاص الوحيد الفائز في هذه المنافسة.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الاشتراك في سباق الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي وتفوق تطلعات المستفيدين، وتهدف الجائزة لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة؛ من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، كما تهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.

وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين. وتقدم الجائزة معايير محددة تمكّن المنشآت من قياس أدائها في عدة مجالات رئيسية تساعدها على تحسين الأعمال بصورة مستمرة لتحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه الأهداف.

وتعقيباً على الفوز بالجائزة، صرح الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي بقوله: "إنَّ هذه الجائزة تُحييَ وتُجسِدُ معانيَ تساهم في بناء الحضارات، وما أجملَ أن تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب اللهُ ثراه- فهي تحيي روح المنافسة في ميادين العطاء وتساعد المؤسسات الرائدة في تحديد نقاط قوتها وتحدياتها من قِبَل لجان تقييم احترافية، وفي هذا تقدير للقدوات الصالحة المتقنة وتحفيزٌ لها وإبرازٌ لدورها".

يُذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تأتي تتويجاً لسجل حافل من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حازها المركز الطبي الدولي، والتي منها على سبيل المثال: جائزة الأمم المتحدة لتقرير المسؤولية الاجتماعية، جائزة أفضل بيئة استشفائية في الشرق الأوسط، جائزة أفضل تصميم مستشفى في الشرق الأوسط، جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، جائزة مكة للتميز، جائزة الهيئة السعودية العامة للاستثمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الطبي الدولي بجدة يحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
سبق

حاز المركز الطبي الدولي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي لعام 2020، وكان المركز الطبي الدولي هو المستشفى الخاص الوحيد الفائز في هذه المنافسة.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الاشتراك في سباق الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي وتفوق تطلعات المستفيدين، وتهدف الجائزة لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة؛ من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، كما تهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.

وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين. وتقدم الجائزة معايير محددة تمكّن المنشآت من قياس أدائها في عدة مجالات رئيسية تساعدها على تحسين الأعمال بصورة مستمرة لتحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه الأهداف.

وتعقيباً على الفوز بالجائزة، صرح الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي بقوله: "إنَّ هذه الجائزة تُحييَ وتُجسِدُ معانيَ تساهم في بناء الحضارات، وما أجملَ أن تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب اللهُ ثراه- فهي تحيي روح المنافسة في ميادين العطاء وتساعد المؤسسات الرائدة في تحديد نقاط قوتها وتحدياتها من قِبَل لجان تقييم احترافية، وفي هذا تقدير للقدوات الصالحة المتقنة وتحفيزٌ لها وإبرازٌ لدورها".

يُذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تأتي تتويجاً لسجل حافل من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حازها المركز الطبي الدولي، والتي منها على سبيل المثال: جائزة الأمم المتحدة لتقرير المسؤولية الاجتماعية، جائزة أفضل بيئة استشفائية في الشرق الأوسط، جائزة أفضل تصميم مستشفى في الشرق الأوسط، جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، جائزة مكة للتميز، جائزة الهيئة السعودية العامة للاستثمار.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

المركز الطبي الدولي بجدة يحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

في دورتها الخامسة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة.. هيكل متكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاز المركز الطبي الدولي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة في المستوى الفضي لعام 2020، وكان المركز الطبي الدولي هو المستشفى الخاص الوحيد الفائز في هذه المنافسة.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الاشتراك في سباق الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي وتفوق تطلعات المستفيدين، وتهدف الجائزة لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة؛ من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، كما تهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.

وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين. وتقدم الجائزة معايير محددة تمكّن المنشآت من قياس أدائها في عدة مجالات رئيسية تساعدها على تحسين الأعمال بصورة مستمرة لتحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه الأهداف.

وتعقيباً على الفوز بالجائزة، صرح الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي بقوله: "إنَّ هذه الجائزة تُحييَ وتُجسِدُ معانيَ تساهم في بناء الحضارات، وما أجملَ أن تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب اللهُ ثراه- فهي تحيي روح المنافسة في ميادين العطاء وتساعد المؤسسات الرائدة في تحديد نقاط قوتها وتحدياتها من قِبَل لجان تقييم احترافية، وفي هذا تقدير للقدوات الصالحة المتقنة وتحفيزٌ لها وإبرازٌ لدورها".

يُذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تأتي تتويجاً لسجل حافل من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حازها المركز الطبي الدولي، والتي منها على سبيل المثال: جائزة الأمم المتحدة لتقرير المسؤولية الاجتماعية، جائزة أفضل بيئة استشفائية في الشرق الأوسط، جائزة أفضل تصميم مستشفى في الشرق الأوسط، جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، جائزة مكة للتميز، جائزة الهيئة السعودية العامة للاستثمار.

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