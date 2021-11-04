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لمواجهتي أستراليا وفيتنام.. "رينارد" يستبعد "الشهراني ومادو والكويكبي" ويستدعي شراحيلي

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد" استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو، محمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

ويأتي استبعاد الثلاثي لعدم جاهزيتهم الطبية حسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

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لمواجهتي أستراليا وفيتنام.. "رينارد" يستبعد "الشهراني ومادو والكويكبي" ويستدعي شراحيلي
سبق

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد" استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو، محمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

ويأتي استبعاد الثلاثي لعدم جاهزيتهم الطبية حسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:43 PM

لمواجهتي أستراليا وفيتنام.. "رينارد" يستبعد "الشهراني ومادو والكويكبي" ويستدعي شراحيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد" استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو، محمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

ويأتي استبعاد الثلاثي لعدم جاهزيتهم الطبية حسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

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