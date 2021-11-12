شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم بالواجهة البحرية لكورنيش جدة، انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ"، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية؛ وذلك ضمن استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ السعودية "سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، الذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل. وأُقيمت هذه العروض الحية بالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة. واطلع محافظ جدة المكلف على عرض خاص لسيارة فريق ويليامز FW07 / 01 التي رعتها الخطوط السعودية، الفائزة بجائزة هولندا الكبرى عام 1979م، وقادها داريو فرانشيتي، بطل العالم في سلسلة IndyCar أربع مرات. وتضمنت العروض الحية استعراضات لسيارة ريد بل ريسينغ RB8 للفورمولا 1 الشهيرة التي قادها بطل العالم أربع مرات سباستيان فيتيل، وزميله السابق في الفريق مارك ويبر في عام 2012م، وحققت لقب بطولة السائقين والصانعين في الفورمولا 1. كما تضمنت العروض هبوطًا أكروباتيًّا بالمظلة من قِبل أبطال العالم في هذه الفئة، إضافة إلى استعراضات بالدراجات النارية، إضافة إلى العديد من العروض التي تفاعل معها زوار ومرتادو كورنيش جدة، ونالت استحسانهم.

انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-12 شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم بالواجهة البحرية لكورنيش جدة، انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ"، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية؛ وذلك ضمن استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ السعودية "سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، الذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.



وأُقيمت هذه العروض الحية بالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة.



واطلع محافظ جدة المكلف على عرض خاص لسيارة فريق ويليامز FW07 / 01 التي رعتها الخطوط السعودية، الفائزة بجائزة هولندا الكبرى عام 1979م، وقادها داريو فرانشيتي، بطل العالم في سلسلة IndyCar أربع مرات.



وتضمنت العروض الحية استعراضات لسيارة ريد بل ريسينغ RB8 للفورمولا 1 الشهيرة التي قادها بطل العالم أربع مرات سباستيان فيتيل، وزميله السابق في الفريق مارك ويبر في عام 2012م، وحققت لقب بطولة السائقين والصانعين في الفورمولا 1. كما تضمنت العروض هبوطًا أكروباتيًّا بالمظلة من قِبل أبطال العالم في هذه الفئة، إضافة إلى استعراضات بالدراجات النارية، إضافة إلى العديد من العروض التي تفاعل معها زوار ومرتادو كورنيش جدة، ونالت استحسانهم.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 09:58 PM

انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة ضمن الاستعدادات لسباق جائزة السعودية الكبرى





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شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم بالواجهة البحرية لكورنيش جدة، انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ"، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية؛ وذلك ضمن استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ السعودية "سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، الذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.



وأُقيمت هذه العروض الحية بالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة.



واطلع محافظ جدة المكلف على عرض خاص لسيارة فريق ويليامز FW07 / 01 التي رعتها الخطوط السعودية، الفائزة بجائزة هولندا الكبرى عام 1979م، وقادها داريو فرانشيتي، بطل العالم في سلسلة IndyCar أربع مرات.



وتضمنت العروض الحية استعراضات لسيارة ريد بل ريسينغ RB8 للفورمولا 1 الشهيرة التي قادها بطل العالم أربع مرات سباستيان فيتيل، وزميله السابق في الفريق مارك ويبر في عام 2012م، وحققت لقب بطولة السائقين والصانعين في الفورمولا 1. كما تضمنت العروض هبوطًا أكروباتيًّا بالمظلة من قِبل أبطال العالم في هذه الفئة، إضافة إلى استعراضات بالدراجات النارية، إضافة إلى العديد من العروض التي تفاعل معها زوار ومرتادو كورنيش جدة، ونالت استحسانهم.