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الوحدة يعزز دفاعاته بنجم المنتخب الجزائري والمولودية حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع مدافع فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري زيدان مباراكو للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف فريق مولودية الجزائر.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر"عبر تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي رسمياً التوقيع مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو لاعب فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري حتى نهاية الموسم".

ونشر نادي الوحدة "فيديو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله عن الأندية التي لعب لها اللاعب وعدد المباريات التي شارك بها، وهي 194 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وسبق أن ارتدى صاحب الـ30 عاماً قميص شبيبة بجاية قبل انتقاله إلى مولودية بجاية في 2014 وفي 2016 انتقل إلى مولودية الجزائر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يعزز دفاعاته بنجم المنتخب الجزائري والمولودية حتى نهاية الموسم
سبق

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع مدافع فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري زيدان مباراكو للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف فريق مولودية الجزائر.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر"عبر تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي رسمياً التوقيع مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو لاعب فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري حتى نهاية الموسم".

ونشر نادي الوحدة "فيديو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله عن الأندية التي لعب لها اللاعب وعدد المباريات التي شارك بها، وهي 194 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وسبق أن ارتدى صاحب الـ30 عاماً قميص شبيبة بجاية قبل انتقاله إلى مولودية بجاية في 2014 وفي 2016 انتقل إلى مولودية الجزائر.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
06:55 PM

الوحدة يعزز دفاعاته بنجم المنتخب الجزائري والمولودية حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الوحدة تعاقده مع مدافع فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري زيدان مباراكو للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف فريق مولودية الجزائر.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر"عبر تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي رسمياً التوقيع مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو لاعب فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري حتى نهاية الموسم".

ونشر نادي الوحدة "فيديو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله عن الأندية التي لعب لها اللاعب وعدد المباريات التي شارك بها، وهي 194 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وسبق أن ارتدى صاحب الـ30 عاماً قميص شبيبة بجاية قبل انتقاله إلى مولودية بجاية في 2014 وفي 2016 انتقل إلى مولودية الجزائر.

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