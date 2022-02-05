السفارة الهندية بالرياض تنظِّم بطولة أمباسادور للجولف 2022

السفارة الهندية بالرياض تنظِّم بطولة أمباسادور للجولف 2022
شارك فيها 65 لاعبًا بينهم سفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي
نظَّمت سفارة الهند بالسعودية بطولة السفير للجولف 2022 بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند، التي تتزامن أيضًا مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية.
وشارك في البطولة أكثر من 65 لاعبًا، من بينهم سفراء دول مختلفة، وأعضاء في السلك الدبلوماسي، ومهنيون من مختلف الجنسيات.. وأُقيمت أكثر من 18 حفرة في نادي ديراب للجولف والكونتري الرائع بالرياض.
كما تسلط البطولة، التي نظمتها السفارة بانتظام في الماضي بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية في الهند، الضوء على الشعبية المتزايدة لرياضة الجولف في السعودية. كما شهد الحدث مشاركة واسعة من السيدات والأطفال.
وسلط سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور أوصاف سعيد، بهذه المناسبة، الضوء على التعاون الثنائي بين الهند والمملكة العربية السعودية في مجالات الرياضة والثقافة، كما سلَّم الجوائز للفائزين.
وأعقب البطولة حفل غداء، فيما رعى الحدث لارسن وتوربو، وشركة الخبرة للمقاولات، والعبد الكريم القابضة، وشركة إنشاء العوطان للمقاولات العامة.
السفارة الهندية بالرياض تنظِّم بطولة أمباسادور للجولف 2022
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-05
نظَّمت سفارة الهند بالسعودية بطولة السفير للجولف 2022 بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند، التي تتزامن أيضًا مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية.
وشارك في البطولة أكثر من 65 لاعبًا، من بينهم سفراء دول مختلفة، وأعضاء في السلك الدبلوماسي، ومهنيون من مختلف الجنسيات.. وأُقيمت أكثر من 18 حفرة في نادي ديراب للجولف والكونتري الرائع بالرياض.
كما تسلط البطولة، التي نظمتها السفارة بانتظام في الماضي بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية في الهند، الضوء على الشعبية المتزايدة لرياضة الجولف في السعودية. كما شهد الحدث مشاركة واسعة من السيدات والأطفال.
وسلط سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور أوصاف سعيد، بهذه المناسبة، الضوء على التعاون الثنائي بين الهند والمملكة العربية السعودية في مجالات الرياضة والثقافة، كما سلَّم الجوائز للفائزين.
وأعقب البطولة حفل غداء، فيما رعى الحدث لارسن وتوربو، وشركة الخبرة للمقاولات، والعبد الكريم القابضة، وشركة إنشاء العوطان للمقاولات العامة.
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
08:27 PM
السفارة الهندية بالرياض تنظِّم بطولة أمباسادور للجولف 2022
شارك فيها 65 لاعبًا بينهم سفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي
نظَّمت سفارة الهند بالسعودية بطولة السفير للجولف 2022 بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند، التي تتزامن أيضًا مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية.
وشارك في البطولة أكثر من 65 لاعبًا، من بينهم سفراء دول مختلفة، وأعضاء في السلك الدبلوماسي، ومهنيون من مختلف الجنسيات.. وأُقيمت أكثر من 18 حفرة في نادي ديراب للجولف والكونتري الرائع بالرياض.
كما تسلط البطولة، التي نظمتها السفارة بانتظام في الماضي بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية في الهند، الضوء على الشعبية المتزايدة لرياضة الجولف في السعودية. كما شهد الحدث مشاركة واسعة من السيدات والأطفال.
وسلط سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور أوصاف سعيد، بهذه المناسبة، الضوء على التعاون الثنائي بين الهند والمملكة العربية السعودية في مجالات الرياضة والثقافة، كما سلَّم الجوائز للفائزين.
وأعقب البطولة حفل غداء، فيما رعى الحدث لارسن وتوربو، وشركة الخبرة للمقاولات، والعبد الكريم القابضة، وشركة إنشاء العوطان للمقاولات العامة.