بعد اقتحام مبنى الكابيتول.. نواب أمريكيون يعلنون إصابتهم بكورونا

العديد من النواب ظهروا غير مرتدين أقنعة خلال أحداث الفوضى

أصيب 3 ديمقراطيين منتخبين في مجلس النواب الأمريكي بفيروس كورونا المستجد، بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت النائبة عن ولاية نيوجيرزي بوني واتسون كولمان (75 سنة) في تغريدة: "لقد كانت نتيجة فحصي إيجابية وأنا أرتاح حاليًا في منزلي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها خفيفة.

وأعلنت النائبة عن ولاية واشنطن براميلا جايابال إصابتها بالفيروس، حيث كانت توجد في الغرفة نفسها مع كولمان يوم الاقتحام.

وفي وقت لاحق، كشف النائب عن ولاية إيلينوي، براد شنايدر، أنه أصيب بالفيروس.

يُذكر أن العديد من النواب ظهروا غير مرتدين أقنعة خلال واقعة اقتحام الكابيتول.