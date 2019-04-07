النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد المتداول .. "ملتقى المرأة السعودية" يوضح: هذه حقائق تكريم "فنانة عربية"

قالت لجنتها إنها تلقت خطاباً من جمعية "مصريون في حب الخليج" لمشاركتها

قالت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، في بيان لها، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب؛ غير دقيق، وأكّدت في بيان لها، أن مشاركة "الخشاب" جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصاً أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبيّنت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة "الخشاب" في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت، أن التكريم اقتصر على ثماني سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي؛ الفنانة هدى العمر؛ الشاعرة فاطمة القرني؛ الناقدة الأدبية لمياء باعشن؛ الصحفية أمجاد محمود رضا؛ نورة المبارك؛ في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصّصاً للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات ومن ضمنهن "الخشاب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد المتداول .. "ملتقى المرأة السعودية" يوضح: هذه حقائق تكريم "فنانة عربية"
سبق

قالت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، في بيان لها، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب؛ غير دقيق، وأكّدت في بيان لها، أن مشاركة "الخشاب" جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصاً أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبيّنت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة "الخشاب" في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت، أن التكريم اقتصر على ثماني سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي؛ الفنانة هدى العمر؛ الشاعرة فاطمة القرني؛ الناقدة الأدبية لمياء باعشن؛ الصحفية أمجاد محمود رضا؛ نورة المبارك؛ في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصّصاً للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات ومن ضمنهن "الخشاب".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:32 PM

بعد المتداول .. "ملتقى المرأة السعودية" يوضح: هذه حقائق تكريم "فنانة عربية"

قالت لجنتها إنها تلقت خطاباً من جمعية "مصريون في حب الخليج" لمشاركتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
946

قالت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، في بيان لها، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب؛ غير دقيق، وأكّدت في بيان لها، أن مشاركة "الخشاب" جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصاً أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبيّنت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة "الخشاب" في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت، أن التكريم اقتصر على ثماني سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي؛ الفنانة هدى العمر؛ الشاعرة فاطمة القرني؛ الناقدة الأدبية لمياء باعشن؛ الصحفية أمجاد محمود رضا؛ نورة المبارك؛ في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصّصاً للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات ومن ضمنهن "الخشاب".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,266
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,536
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,158

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة