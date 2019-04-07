بعد المتداول .. "ملتقى المرأة السعودية" يوضح: هذه حقائق تكريم "فنانة عربية"

قالت لجنتها إنها تلقت خطاباً من جمعية "مصريون في حب الخليج" لمشاركتها

قالت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، في بيان لها، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب؛ غير دقيق، وأكّدت في بيان لها، أن مشاركة "الخشاب" جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصاً أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبيّنت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة "الخشاب" في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت، أن التكريم اقتصر على ثماني سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي؛ الفنانة هدى العمر؛ الشاعرة فاطمة القرني؛ الناقدة الأدبية لمياء باعشن؛ الصحفية أمجاد محمود رضا؛ نورة المبارك؛ في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصّصاً للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات ومن ضمنهن "الخشاب".