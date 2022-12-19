النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحارثي" مسنّ ثمانيني مختفٍ من 3 أيام والبحث يتواصل عنه بالطائف

يعاني من أمراض الضغط والسكر ولديه حالة نفسية حادة

تواصل الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفرق البحث والإنقاذ؛ مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، والبالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى الحارثي بعد خروجه من المنزل قبل ثلاثة أيام، فيما يُشارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث والذي تعدّى المحافظة بحثًا عنه.

ويعاني المفقود من أمراض الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة، كما أنهُ يُعرف بإعاقة بسيطة من تاريخ ولادته؛ وهي عرج بسيط في إحدى قدمَيه وفقًا لما ذكره أحد أشقائه، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له الاختفاء أو الخروج المُشابه من المنزل، وأنهُ لحظة اختفائه وخروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه رصاصي، وشماغًا أحمر، تاركًا خلفه علاجه وجواله وكافة وثائقه الرسمية.

وناشد ذوو المفقود "الحارثي"، المتابعين، التعاون معهم في متابعة مفقودهم، وفي حالة رؤيته التواصل معهم على رقم جوال 0540810004.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحارثي" مسنّ ثمانيني مختفٍ من 3 أيام والبحث يتواصل عنه بالطائف
سبق

تواصل الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفرق البحث والإنقاذ؛ مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، والبالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى الحارثي بعد خروجه من المنزل قبل ثلاثة أيام، فيما يُشارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث والذي تعدّى المحافظة بحثًا عنه.

ويعاني المفقود من أمراض الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة، كما أنهُ يُعرف بإعاقة بسيطة من تاريخ ولادته؛ وهي عرج بسيط في إحدى قدمَيه وفقًا لما ذكره أحد أشقائه، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له الاختفاء أو الخروج المُشابه من المنزل، وأنهُ لحظة اختفائه وخروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه رصاصي، وشماغًا أحمر، تاركًا خلفه علاجه وجواله وكافة وثائقه الرسمية.

وناشد ذوو المفقود "الحارثي"، المتابعين، التعاون معهم في متابعة مفقودهم، وفي حالة رؤيته التواصل معهم على رقم جوال 0540810004.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:42 PM

"الحارثي" مسنّ ثمانيني مختفٍ من 3 أيام والبحث يتواصل عنه بالطائف

يعاني من أمراض الضغط والسكر ولديه حالة نفسية حادة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,761

تواصل الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفرق البحث والإنقاذ؛ مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، والبالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى الحارثي بعد خروجه من المنزل قبل ثلاثة أيام، فيما يُشارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث والذي تعدّى المحافظة بحثًا عنه.

ويعاني المفقود من أمراض الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة، كما أنهُ يُعرف بإعاقة بسيطة من تاريخ ولادته؛ وهي عرج بسيط في إحدى قدمَيه وفقًا لما ذكره أحد أشقائه، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له الاختفاء أو الخروج المُشابه من المنزل، وأنهُ لحظة اختفائه وخروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه رصاصي، وشماغًا أحمر، تاركًا خلفه علاجه وجواله وكافة وثائقه الرسمية.

وناشد ذوو المفقود "الحارثي"، المتابعين، التعاون معهم في متابعة مفقودهم، وفي حالة رؤيته التواصل معهم على رقم جوال 0540810004.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,726
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,172

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة