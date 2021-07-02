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"الحج" تستهدف مليون وجبة مسبَقة التحضير بأعلى معايير الجودة لتقديمها للحجاج

وفر الاحتياج الغذائي لهم ضمن منظومة موثوقة المصدر ورقابة عالية المستوى

تستهدف وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات أن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع جهات ذات اختصاص في وجبات الإعاشة للحجاج تكون وجبات مسبقة للتحضير، توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم ضمن منظومة موثوقة المصدر تخضع لعملية التخزين للاشتراطات وأجهزة الرقابة عالية المستوى، تدخل فيها هيئة الغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة ذات القدرة الإنتاجية للوجبات مسبقة التحضير تتجاوز مليون وجبة في اليوم سيتم تقديمها للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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"الحج" تستهدف مليون وجبة مسبَقة التحضير بأعلى معايير الجودة لتقديمها للحجاج
سبق

تستهدف وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات أن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع جهات ذات اختصاص في وجبات الإعاشة للحجاج تكون وجبات مسبقة للتحضير، توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم ضمن منظومة موثوقة المصدر تخضع لعملية التخزين للاشتراطات وأجهزة الرقابة عالية المستوى، تدخل فيها هيئة الغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة ذات القدرة الإنتاجية للوجبات مسبقة التحضير تتجاوز مليون وجبة في اليوم سيتم تقديمها للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:31 AM

"الحج" تستهدف مليون وجبة مسبَقة التحضير بأعلى معايير الجودة لتقديمها للحجاج

وفر الاحتياج الغذائي لهم ضمن منظومة موثوقة المصدر ورقابة عالية المستوى

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
656

تستهدف وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات أن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع جهات ذات اختصاص في وجبات الإعاشة للحجاج تكون وجبات مسبقة للتحضير، توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم ضمن منظومة موثوقة المصدر تخضع لعملية التخزين للاشتراطات وأجهزة الرقابة عالية المستوى، تدخل فيها هيئة الغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة ذات القدرة الإنتاجية للوجبات مسبقة التحضير تتجاوز مليون وجبة في اليوم سيتم تقديمها للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

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