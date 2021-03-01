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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9138 نقطة

بتداولات بلغت 13 مليار ريال لأكثر من 495 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 6.62 نقاط ليقفل عند مستوى 9138.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، والعبداللطيف، ومتطورة، وعسير، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، والبلاد، وأسمنت العربية، وأسمنت ينبع، والجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، وشاكر، والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 387.34 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.70 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 560 ألف سهم تقاسمتها 1211 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9138 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 6.62 نقاط ليقفل عند مستوى 9138.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، والعبداللطيف، ومتطورة، وعسير، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، والبلاد، وأسمنت العربية، وأسمنت ينبع، والجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، وشاكر، والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 387.34 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.70 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 560 ألف سهم تقاسمتها 1211 صفقة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:05 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9138 نقطة

بتداولات بلغت 13 مليار ريال لأكثر من 495 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 6.62 نقاط ليقفل عند مستوى 9138.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، والعبداللطيف، ومتطورة، وعسير، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، والبلاد، وأسمنت العربية، وأسمنت ينبع، والجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.60%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، وشاكر، والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وعسير هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 387.34 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.70 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 560 ألف سهم تقاسمتها 1211 صفقة.

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