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"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:10 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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