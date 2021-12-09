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"إنفاذ" يشرف على مزادين لبيع 28 فرصة عقارية كبرى في الدمام والدرعية

في إطار جهوده للحفاظ على قيم الأصول.. وتسريع عملية استيفاء الحقوق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على إقامة مزادين علنيين حضوريين يقامان على فرص عقارية مميزة في الدرعية والدمام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وسيعرض المزادان أكثر من 28 فرصة متنوعة من العقارات القيمة وذات المواقع المتميزة، وبمساحات كبرى تُقدّر بأكثر من 70 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، ومبانٍ، وقصر، ومنتجع في كل من الدمام والدرعية.

وسيقيم وكيل البيع، تحت إشراف "إنفاذ"، مزاد رحاب الجبيلة الحضوري، الذي يقام على 12 فرصة عقارية مميزة أبرزها منتجع راقٍ بمساحة تتجاوز (18.400م2) في محافظة الدرعية، ومزاد دُرة الخليج الحضوري المقام على 16 فرصة عقارية، أبرزها قصر بحي الروضة تتجاوز مساحته (2700م2) وقطعة أرض خام بحي العزيزية تتجاوز مساحتها (63.000م2) بمدينة الدمام.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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"إنفاذ" يشرف على مزادين لبيع 28 فرصة عقارية كبرى في الدمام والدرعية
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على إقامة مزادين علنيين حضوريين يقامان على فرص عقارية مميزة في الدرعية والدمام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وسيعرض المزادان أكثر من 28 فرصة متنوعة من العقارات القيمة وذات المواقع المتميزة، وبمساحات كبرى تُقدّر بأكثر من 70 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، ومبانٍ، وقصر، ومنتجع في كل من الدمام والدرعية.

وسيقيم وكيل البيع، تحت إشراف "إنفاذ"، مزاد رحاب الجبيلة الحضوري، الذي يقام على 12 فرصة عقارية مميزة أبرزها منتجع راقٍ بمساحة تتجاوز (18.400م2) في محافظة الدرعية، ومزاد دُرة الخليج الحضوري المقام على 16 فرصة عقارية، أبرزها قصر بحي الروضة تتجاوز مساحته (2700م2) وقطعة أرض خام بحي العزيزية تتجاوز مساحتها (63.000م2) بمدينة الدمام.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
01:14 PM

"إنفاذ" يشرف على مزادين لبيع 28 فرصة عقارية كبرى في الدمام والدرعية

في إطار جهوده للحفاظ على قيم الأصول.. وتسريع عملية استيفاء الحقوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على إقامة مزادين علنيين حضوريين يقامان على فرص عقارية مميزة في الدرعية والدمام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ديسمبر لعام 2021م.

وسيعرض المزادان أكثر من 28 فرصة متنوعة من العقارات القيمة وذات المواقع المتميزة، وبمساحات كبرى تُقدّر بأكثر من 70 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، ومبانٍ، وقصر، ومنتجع في كل من الدمام والدرعية.

وسيقيم وكيل البيع، تحت إشراف "إنفاذ"، مزاد رحاب الجبيلة الحضوري، الذي يقام على 12 فرصة عقارية مميزة أبرزها منتجع راقٍ بمساحة تتجاوز (18.400م2) في محافظة الدرعية، ومزاد دُرة الخليج الحضوري المقام على 16 فرصة عقارية، أبرزها قصر بحي الروضة تتجاوز مساحته (2700م2) وقطعة أرض خام بحي العزيزية تتجاوز مساحتها (63.000م2) بمدينة الدمام.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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