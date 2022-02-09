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الرئيس الأمريكي للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين

خادم الحرمين يؤكد أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا – رعاه الله - ما أبداه فخامته من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا – حفظه الله – إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا – أيده الله – إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.
وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران السلاح النووي اليمن الحوثي مليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الأمريكي للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا – رعاه الله - ما أبداه فخامته من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا – حفظه الله – إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا – أيده الله – إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.
وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:49 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:06 AM

الرئيس الأمريكي للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين

خادم الحرمين يؤكد أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا – رعاه الله - ما أبداه فخامته من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا – حفظه الله – إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا – أيده الله – إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.
وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

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