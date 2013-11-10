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"العدل" تعلن وظائف شاغرة لحملة هذه التخصصات

بسلم رواتب الموظفين على المرتبة الثامنة في عموم المملكة

أعلنت وزارة العدل توافر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سيكونان متاحين من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، اعتباراً من اليوم، حتى الخميس المقبل في تمام الساعة 12 مساءً.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوافر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي للمتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين ستتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قِبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أيّ بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب.

وأكّدت وزارة العدل، ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وزارة العدل وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تعلن وظائف شاغرة لحملة هذه التخصصات
سبق

أعلنت وزارة العدل توافر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سيكونان متاحين من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، اعتباراً من اليوم، حتى الخميس المقبل في تمام الساعة 12 مساءً.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوافر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي للمتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين ستتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قِبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أيّ بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب.

وأكّدت وزارة العدل، ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
01:39 PM

"العدل" تعلن وظائف شاغرة لحملة هذه التخصصات

بسلم رواتب الموظفين على المرتبة الثامنة في عموم المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل توافر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سيكونان متاحين من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، اعتباراً من اليوم، حتى الخميس المقبل في تمام الساعة 12 مساءً.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوافر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي للمتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين ستتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قِبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أيّ بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب.

وأكّدت وزارة العدل، ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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