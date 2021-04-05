النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلا للضرورة القصوى

ضمن سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا

وجهت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة

فقط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ

الموافق 8 أبريل 2021م، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا).

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة

الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى

الساعة الخامسة صباحًا حتى أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت اللجنة قرارها بحظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما قررت اللجنة، الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في

الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلا للضرورة القصوى
سبق

وجهت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة

فقط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ

الموافق 8 أبريل 2021م، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا).

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة

الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى

الساعة الخامسة صباحًا حتى أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت اللجنة قرارها بحظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما قررت اللجنة، الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في

الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:26 PM

سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلا للضرورة القصوى

ضمن سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,862

وجهت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة

فقط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ

الموافق 8 أبريل 2021م، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا).

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة

الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى

الساعة الخامسة صباحًا حتى أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت اللجنة قرارها بحظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما قررت اللجنة، الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في

الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة