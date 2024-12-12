ثلاثة جرحى في هجوم بعبوة بدائية بنفق مترو في قلب نيويورك

وسائل إعلام: منفذه من بنغلادش.. ورئيس البلدية وصفه بـ"الإرهابي"

فجر رجل عبوة ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح الاثنين ما أوقع ثلاثة جرحى، في اعتداء وصفه رئيس بلدية هذه المدينة بـ"الإرهابي".

وحسب الوكالة الفرنسية وقع الانفجار في نفق يربط محوري نقل مهمين هما تايمز سكوير ومحطة النقل البري في بورت أوثوريتي غير بعيد من الشارع رقم 42 والجادة الثامنة في المدينة.

وقال بيل دي بلازيو رئيس بلدية نيويورك "إنها محاولة اعتداء إرهابي".

وأضاف "المترو أمر مركزي في حياتنا وحين نسمع عن هجوم في مترو، فهذا يثير الكثير من القلق (..) الحمد لله المنفذ لم يحقق غاياته".

ومنفذ التفجير، بحسب الشرطة، رجل عمره 27 عامًا واسمه عقائد الله وهو من حي بروكلين وكان يحمل "عبوة ناسفة بدائية الصنع" يبدو أنها انفجرت قبل الأوان، بحسب قائد الشرطة جيمس أونيل.

وأضاف أونيل أنه تم توقيف المشتبه به وأودع المستشفى بسبب إصابته "بجروح وحروق في جسده".

وأصيب ثلاثة أشخاص كانوا في موقع التفجير بجروح طفيفة، بحسب السلطات.

وقالت عدة وسائل إعلام أمريكية إن منفذ الاعتداء يتحدر من بنغلاديش التي هاجر منها إلى الولايات المتحدة قبل سبع سنوات.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أمنية أن المنفذ سائق تاكسي سابق وأنه قال للشرطيين في المستشفى إنه تحرك لينتقم من "عمليات قصف لبلاده" دون مزيدٍ من التوضيح.

وقال بيل براتون الرئيس السابق لشرطة نيويورك لقناة ام اس ان بي سي، إنه تم إبلاغه أن المشتبه به يتحدر من بنغلاديش وتحرك باسم تنظيم الدولة الإسلامية. ولم تؤكد السلطات هذه المعلومات ولا ما أوردته الصحيفة.

وتم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فورًا بما حصل، بحسب البيت الأبيض.

وقالت الشرطة إن كاميرات مراقبة النفق سجلت الحادث. وهناك شريط فيديو انتشر عبر الإنترنت يشاهد فيه رجل يرتدي قلنسوة يمشي في النفق مع الكثير من الناس أمامه وخلفه، وفجأة يتصاعد الدخان عند حدوث التفجير على ما يبدو.

كما انتشرت على تويتر صورة للمشتبه به مطروحًا أرضًا مع دماء تغطيه عند مستوى البطن.

وساحة تايمز سكوير إحدى الساحات التي تخضع لمراقبة مشددة جدًا.

وبحسب شاهد نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز، فإن التفجير أدى إلى حالة من الهلع في النفق وبدأ "الجميع يركضون في كل اتجاه".

وتم إخلاء محطة النقل سريعًا وفرض طوق على الحي وذلك قبل عودة القسم الأكبر من وسائل النقل إلى وتيرة عملها المعتادة قبيل الساعة 10,00 (15,00 ت غ).

موقع حساس

وقع الحادث مع اقتراب احتفالات آخر السنة التي تجتذب مئات آلاف السياح إلى المدينة الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة. وتايمز سكوير تعد موقعًا شديد الحساسية حيث يتجمع سنويًا نحو مليون شخص للاحتفال بالعام الجديد.

ويأتي اعتداء الاثنين بعد أقل من ستة أسابيع من اعتداء دام في مانهاتن في 31 أكتوبر 2017 عندما قام سائق شاحنة خفيفة بدهس المارة موقعًا ثمانية قتلى و12 جريحًا، ليكون أول اعتداء يوقع قتلى في نيويورك منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.